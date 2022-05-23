Жители Верхней Пышмы жалуются на местных цыган

Posted 23 мая 2022, 15:55
Published 23 мая 2022, 15:55
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Жители Верхней Пышмы в Свердловской области утверждают, что боятся местных цыган, сообщает E1. Люди рассказывают, как неспокойные соседи устраивают скандальные разборки, нападают и избивают детей, вымогают деньги.
Табор проживает на Красноармейской улице и жертвами ромалов уже стали несколько человек.
В мигнувшие выходные пострадавшие объединились и написали коллективное письмо в полицию.