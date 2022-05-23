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Posted 23 мая 2022, 15:55

Published 23 мая 2022, 15:55

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Жители Верхней Пышмы жалуются на местных цыган

Жители Верхней Пышмы жалуются на местных цыган

23 мая 2022, 15:55
Фото: 1MI.
Жители Верхней Пышмы утверждают, что бояться соседства с местными цыганами.

Жители Верхней Пышмы в Свердловской области утверждают, что боятся местных цыган, сообщает E1. Люди рассказывают, как неспокойные соседи устраивают скандальные разборки, нападают и избивают детей, вымогают деньги.

Табор проживает на Красноармейской улице и жертвами ромалов уже стали несколько человек.

В мигнувшие выходные пострадавшие объединились и написали коллективное письмо в полицию.

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#Общество#Новости УрФО#Полиция#Скандал#Жалоба#Хулиганство#Цыгане
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