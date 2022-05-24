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Posted 24 мая 2022, 15:27

Published 24 мая 2022, 15:27

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Бывший директор автошколы на Урале получил 6,5 лет за взятку

Бывший директор автошколы на Урале получил 6,5 лет за взятку

24 мая 2022, 15:27
Фото: 1MI.
Бывший директора автошколы в Свердловской области осуждён за изготовление и выдачу поддельного водительского свидетельства.

Экс-директор автошколы в городе Заречный Свердловской области за взятку в 15 тысяч рублей изготовил и выдал свидетельство о профессии водителя мотоцикла, сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области.

При этом так называемый мотоциклист не посещал лекции, практические занятия и не сдавал экзамен на управление мотоциклом. В его свидетельстве были указаны заведомо ложные сведения об этом.

Бывший руководитель автошколы получил 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Его судили по двум статьям уголовного кодекса: «Коммерческий подкуп» и «Изготовление и сбыт поддельного официального документа».

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