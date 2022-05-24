Екатеринбургская медсестра оформляла липовые сертификаты вакцинации

За преступное деяние на медсестру возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Судить ее будут в Нижнем Тагиле. Медработница сороковой клинической больницы Екатеринбурга в конце 2021 года изготовила фальшивые бумаги для шестерых железнодорожников из Кушвы.