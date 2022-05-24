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Posted 24 мая 2022, 07:01

Published 24 мая 2022, 07:01

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Екатеринбургская медсестра оформляла липовые сертификаты вакцинации

Екатеринбургская медсестра оформляла липовые сертификаты вакцинации

24 мая 2022, 07:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Медсестра из Екатеринбурга заработала 30 тысяч рублей за шесть поддельных справок о вакцинации от ковида.

За преступное деяние на медсестру возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Судить ее будут в Нижнем Тагиле. Медработница сороковой клинической больницы Екатеринбурга в конце 2021 года изготовила фальшивые бумаги для шестерых железнодорожников из Кушвы.

Теперь женщине грозит до восьми лет тюремного заключения, заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#Коронавирус#Мошенничество#РЖД#Сертификат#Вакцинация#Прививка#Медсестра#Справка#Екатеринбург
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