Екатеринбургская медсестра оформляла липовые сертификаты вакцинации

Posted 24 мая 2022, 07:01
Published 24 мая 2022, 07:01
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
За преступное деяние на медсестру возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Судить ее будут в Нижнем Тагиле. Медработница сороковой клинической больницы Екатеринбурга в конце 2021 года изготовила фальшивые бумаги для шестерых железнодорожников из Кушвы.
Теперь женщине грозит до восьми лет тюремного заключения, заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.