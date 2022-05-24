Фестиваль «Молодая семья» в юбилейный двадцатый раз состоится в Нижнем Тагиле

Posted 24 мая 2022, 10:25
Published 24 мая 2022, 10:25
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Фестиваль направлен на укрепление и сплочение молодых семей, поддержку семейных традиций. В ходе масштабного мероприятия пройдут мастер-классы, конкурс народных промыслов и ремесел, кулинарный и спортивный конкурс, конкурс моды и стиля.
Ярким финалом фестиваля станет гала-концерт. Во время концерта состоится вручение наград победителям конкурсов, итоги которых подведет компетентное жюри.
Организует фестиваль управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила и МБУ «Городской дворец молодежи». Присоединиться к празднику могут молодые (от 18 до 35 лет) супружеские пары с детьми. Заявки можно послать с 15 мая по 30 июня по адресу [email protected]. Сам фестиваль намечен на 10 августа.