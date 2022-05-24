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Posted 24 мая 2022, 10:25

Published 24 мая 2022, 10:25

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Фестиваль «Молодая семья» в юбилейный двадцатый раз состоится в Нижнем Тагиле

Фестиваль «Молодая семья» в юбилейный двадцатый раз состоится в Нижнем Тагиле

24 мая 2022, 10:25
Фото: 1MI.
Определена программа фестиваля «Молодая семья» Нижнего Тагила. Много ярких конкурсов пройдет в его рамках.

Фестиваль направлен на укрепление и сплочение молодых семей, поддержку семейных традиций. В ходе масштабного мероприятия пройдут мастер-классы, конкурс народных промыслов и ремесел, кулинарный и спортивный конкурс, конкурс моды и стиля.

Ярким финалом фестиваля станет гала-концерт. Во время концерта состоится вручение наград победителям конкурсов, итоги которых подведет компетентное жюри.

Организует фестиваль управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила и МБУ «Городской дворец молодежи». Присоединиться к празднику могут молодые (от 18 до 35 лет) супружеские пары с детьми. Заявки можно послать с 15 мая по 30 июня по адресу [email protected]. Сам фестиваль намечен на 10 августа.

Прием заявок на участие в конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле стартует с 15 мая
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