Грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область

Posted 24 мая 2022, 10:49
Published 24 мая 2022, 10:49
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный Гидрометцентр.
Со среды, 25 мая регион накроют сильные дожди с грозами, а порывы ветра, по прогнозам, будут достигать 18 м/с.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать осторожность на улице: нельзя укрываться от непогоды под деревьями и парковать под ними автомобили, так же стоит держаться подальше от рекламных щитов.
В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людейсообщили в ГУ МЧС по Свердловской области
Специалисты убедительно просят жильцов частных домов прочистить ливнёвки. Также во время шторма важно плотно закрыть окна, не включать и не подходить близко к электроприборам, громоотводам, водостокам с крыш и антеннам.