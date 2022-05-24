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Posted 24 мая 2022, 10:49

Published 24 мая 2022, 10:49

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область

Грозы и шторм надвигаются на Свердловскую область

24 мая 2022, 10:49
Фото: 1MI.
На Свердловскую область надвигается мощный шторм.

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный Гидрометцентр.

Со среды, 25 мая регион накроют сильные дожди с грозами, а порывы ветра, по прогнозам, будут достигать 18 м/с.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать осторожность на улице: нельзя укрываться от непогоды под деревьями и парковать под ними автомобили, так же стоит держаться подальше от рекламных щитов.

В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людейсообщили в ГУ МЧС по Свердловской области

Специалисты убедительно просят жильцов частных домов прочистить ливнёвки. Также во время шторма важно плотно закрыть окна, не включать и не подходить близко к электроприборам, громоотводам, водостокам с крыш и антеннам.

#Новости УрФО#Здоровье#Погода#Гидрометцентр#Гроза#Штормовое предупреждение#Шторм
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