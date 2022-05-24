Изменены правила оплаты групп продленного дня в школах Свердловской области

В соответствии с постановлением министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в цену нахождения учащегося в школе в сверхурочное время входят расходы на его питание и бытовое обслуживание. Плата взимается ежемесячно за то количество дней, которое ребенок оставался на «продленке».