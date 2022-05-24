Организациям Свердловской области под силу обеспечить работой свыше 800 беженцев

Posted 24 мая 2022, 14:55
Published 24 мая 2022, 14:55
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Многие организации способны при приеме на работу предоставить нуждающимся отдельное жилье либо место в общежитии. На сегодня заявки на устройство на работу оформили 170 прибывших. При этом вакансий для беженцев 823.
Проблема поиска работы актуальна не для всех беженцев, так как значительную долю приехавших составляют пенсионеры и мамы с маленькими детьми, - подчеркнула заместитель директора Департамента по труду и занятости Свердловской области Наталия Бордюгова.