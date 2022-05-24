tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2022, 14:55

Published 24 мая 2022, 14:55

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Организациям Свердловской области под силу обеспечить работой свыше 800 беженцев

Организациям Свердловской области под силу обеспечить работой свыше 800 беженцев

24 мая 2022, 14:55
Фото: 1MI.
Около полусотни предприятий Свердловской области выразили готовность принять на работу беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Многие организации способны при приеме на работу предоставить нуждающимся отдельное жилье либо место в общежитии. На сегодня заявки на устройство на работу оформили 170 прибывших. При этом вакансий для беженцев 823.

Проблема поиска работы актуальна не для всех беженцев, так как значительную долю приехавших составляют пенсионеры и мамы с маленькими детьми, - подчеркнула заместитель директора Департамента по труду и занятости Свердловской области Наталия Бордюгова.

Материалы по теме
Инвалида из Тагила специалист службы занятости отправила искать работу в интернете«Руку помощи» протягивает беженцам Нижний Тагил, а в Горноуральск привозят водуНа работу из Ростовской области направили поезд с беженцами из ЛДНР и с Украины
#Экономика#Новости УрФО#Работа#Трудоустройство#Вакансия#Беженцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика