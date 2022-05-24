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Posted 24 мая 2022, 09:03

Published 24 мая 2022, 09:03

Modified 29 ноября 2024, 18:36

Updated 29 ноября 2024, 18:36

Педагог екатеринбургского вуза ставил отметки за мясорубку

Педагог екатеринбургского вуза ставил отметки за мясорубку

24 мая 2022, 09:03
Фото: 1MI.
Возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя из Екатеринбурга, требовавшего у студентов дорогой подарок в обмен на зачеты.

Установлено, что преподаватель одного из вузов уральской столицы взял у учеников мясорубку ценой 11 тысяч рублей. Расплатой за товар стало благосклонное отношение на зачетах, экзаменах и защитах курсовых работ.

Прокуратуру Кировского района Екатеринбурга проверила поступившую информацию. После ее подтверждения в ходе следственных мероприятий на сотрудника вуза заведено уголовное дело, рассказали в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

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