Педагог екатеринбургского вуза ставил отметки за мясорубку

Posted 24 мая 2022, 09:03
Published 24 мая 2022, 09:03
Modified 29 ноября 2024, 18:36
Updated 29 ноября 2024, 18:36
Установлено, что преподаватель одного из вузов уральской столицы взял у учеников мясорубку ценой 11 тысяч рублей. Расплатой за товар стало благосклонное отношение на зачетах, экзаменах и защитах курсовых работ.
Прокуратуру Кировского района Екатеринбурга проверила поступившую информацию. После ее подтверждения в ходе следственных мероприятий на сотрудника вуза заведено уголовное дело, рассказали в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.