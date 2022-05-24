Пинаев о ГДДЮТ: «Цель — завершить ко Дню города все масштабные работы»

Posted 24 мая 2022,, 07:09
Published 24 мая 2022,, 07:09
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Рабочие вопросы возникают, но они решаются в рабочем порядке. Все проходит в соответствии с графиком, рассказал Владислав Пинаев в ходе выездного совещания 24 мая.
Изменения уже заметны, двигаемся дальше. Цель — ко Дню города завершить все масштабные работы. К нам приедут гости, поэтому хочется показать им красивый вид. Наверняка, повезем их на набережную. Я думаю, приедут сами побратимы (из Луганска — прим. ред). Хотелось бы рассказать им о городе и показать его достопримечательности, рассказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что забор вокруг дворца, вероятно останется, так как эта территория считается строительной площадкой.
Также глава города рассказал и об установке нового скалодрома. По его словам, переговоры с московской компанией, которая будет заниматься изготовлением, уже проведены. В мае, при корректировке бюджета, средства на возведение площадки будут выделены. Затем в город пригласят специалистов для обсуждения окончательного проекта.
По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, черновые работы в здании уже подходят к завершению. Планируется заменить отопление до середины июня и уже затем приступить к чистовой отделке здания. Уже согласована отделка нескольких помещений, часть материалов уже приобретена.
Дворец находится в непростой, сложной ситуации. Нужно потерпеть до Нового года. Сегодня уже много сделано на сцене. Она будет у нас красавицей. Внутри дворца уже почти закончены черновые работы. Просто надо набраться терпения. К Новому году мы уже начали подготавливать спектакль. Надеюсь, что в новогодние каникулы мы уже пригласим детей на представление, сказала директор ГДДЮТ Оксана Михневич.