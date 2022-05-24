Посетителей екатеринбургского ТЦ эвакуировали из-за звонка о минировании

Ложные звонки о минировании давно стали повседневной проблемой. Хулиганы совершают их с завидной регулярностью. Несколько дней назад УФСБ был пойман подросток, просышлявший такими же опасными «приколами» в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.