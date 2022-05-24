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Posted 24 мая 2022, 11:41

Published 24 мая 2022, 11:41

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Региональная ГИБДД устроит тотальную проверку челябинских такси и маршруток

Региональная ГИБДД устроит тотальную проверку челябинских такси и маршруток

24 мая 2022, 11:41
Фото: 1MI.
Неисправные такси и маршрутки Челябинска снимут с рейсов во время проведения рейдов ГИБДД.

Грубые нарушения в челябинских такси и маршрутках будут выявлять инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. В первую очередь, полицейские обратят внимание на соблюдение водителями правил дорожного движение и перевозки детей.

В профилактическом мероприятии задействуют почти 30 экипажей ДПС.

Силовики также намерены выявить автобусы и легковые такси, которые не отвечают требованиям технических регламентов. В полицейском главке заявили, что неисправные машины снимут с маршрутов.

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