Региональная ГИБДД устроит тотальную проверку челябинских такси и маршруток

Грубые нарушения в челябинских такси и маршрутках будут выявлять инспекторы ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. В первую очередь, полицейские обратят внимание на соблюдение водителями правил дорожного движение и перевозки детей.