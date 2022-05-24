Сеть фастфуда KFC в Нижнем Тагиле переходит с Pepsi на «Черноголовку»

Posted 24 мая 2022, 17:08
Published 24 мая 2022, 17:08
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Объявление о начале продаж появилось на сайте заведений. Переход к новому торговому партнеру связан с тем, что компания PepsiCo, напитки которой ранее продавались в KFC, еще в марте объявила об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине.
Любители полакомиться куриными снеками смогут запивать их «Байкалом», «Колой», «Дюшесом» и оригинальным лимонадом «из Черноголовки». Правда, стоимость за 0,5 л в кафе существенно выше, чем в магазинах, и превышает сто рублей.