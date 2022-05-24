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Posted 24 мая 2022, 17:08

Published 24 мая 2022, 17:08

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Сеть фастфуда KFC в Нижнем Тагиле переходит с Pepsi на «Черноголовку»

Сеть фастфуда KFC в Нижнем Тагиле переходит с Pepsi на «Черноголовку»

24 мая 2022, 17:08
Фото: 1MI.
Рестораны быстрого питания KFC по всей стране, в том числе в Нижнем Тагиле, заменяют в меню лимонады PepsiCo на продукцию «Напитки из Черноголовки».

Объявление о начале продаж появилось на сайте заведений. Переход к новому торговому партнеру связан с тем, что компания PepsiCo, напитки которой ранее продавались в KFC, еще в марте объявила об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине.

Любители полакомиться куриными снеками смогут запивать их «Байкалом», «Колой», «Дюшесом» и оригинальным лимонадом «из Черноголовки». Правда, стоимость за 0,5 л в кафе существенно выше, чем в магазинах, и превышает сто рублей.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Кафе#Ресторан#Напитки#Новое меню
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