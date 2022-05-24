Свердловчанин на рыбалке в Нижнем Тагиле получил смертельный удар током

Posted 24 мая 2022, 10:19
Published 24 мая 2022, 10:19
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
В понедельник, 23 мая 36-летний мужчина отправился на рыбалку в садоводческом товариществе Пригородного района и там получил смертельный удар током, сообщает региональный СК.
Следователи полагают, что в момент, когда он разворачивал рыболовные снасти, удилищем, длина которого была более 5 метров, он задел за провода линии электропередачи. Поражение током оказалось смертельным. Рыбак скончался на месте до приезда врачей.
Правоохранители установили личном погибшего, им оказался местный житель. На отдых он приехал с женой и детьми. В момент трагедии они находились недалеко.
СК по Свердловской области проводит проверку по факту гибели мужчины.