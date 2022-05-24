tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2022, 10:19

Published 24 мая 2022, 10:19

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Свердловчанин на рыбалке в Нижнем Тагиле получил смертельный удар током

Свердловчанин на рыбалке в Нижнем Тагиле получил смертельный удар током

24 мая 2022, 10:19
Фото: 1MI.
Свердловчанин умер от удара током на рыбалке в Нижнем Тагиле.

В понедельник, 23 мая 36-летний мужчина отправился на рыбалку в садоводческом товариществе Пригородного района и там получил смертельный удар током, сообщает региональный СК.

Следователи полагают, что в момент, когда он разворачивал рыболовные снасти, удилищем, длина которого была более 5 метров, он задел за провода линии электропередачи. Поражение током оказалось смертельным. Рыбак скончался на месте до приезда врачей.

Правоохранители установили личном погибшего, им оказался местный житель. На отдых он приехал с женой и детьми. В момент трагедии они находились недалеко.

СК по Свердловской области проводит проверку по факту гибели мужчины.

#Происшествия#ГГО и пригород#Криминал#Расследование#Гибель человека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика