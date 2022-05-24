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Posted 24 мая 2022, 15:03

Published 24 мая 2022, 15:03

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Сын главы ГГО попадается на пьяной езде, а вандалы рушат «Тагильскую лагуну-2»

24 мая 2022, 15:03
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Глава Нижнего Тагила рассказал о готовности дворца творчества к юбилею города, в тагильских школах прозвенел единый последний звонок, а жители Тагилстроя жалуются на соседей — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за вторник, 24 мая.

Тагильский градоначальник Владислав Пинаев поделился, какие работы по реконструкции ГДДЮТ будут сделаны к юбилею города в первую очередь. Среди них — фасад. В настоящий момент практически все черновые работы во дворце завершены.

Пинаев о ГДДЮТ: «Цель — завершить ко Дню города все масштабные работы»
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Ещё одно громкое дело о пьяной езде сына чиновника просочилось в СМИ. На этот раз в состоянии алкогольного опьянения поймали отпрыска главы ГГО Дмитрия Летникова. Пикантности ситуации добавляет то, что молодой человек является сотрудником Тагильском полиции.

Больше 20 лет страдают от арендаторов лесозаготавливающего производства жители Тагилстроя. По соседству с жилыми домами предприниматели сжигают остатки мусора, а продуктами горения пропитан воздух вокруг. Как пытаются бороться с нежелательными соседями тагильчане, читайте в нашем материале.

Разломали лавки, разрисовали стены и повредили перила и гранит — такой вердикт вынесла комиссия после обследования «Тагильской лагуны — 2». Вандалы не пощадили и бассейн. Кто виноват, и что делать, разбирались редакция TagilCity.ru.

Уже не отмыть: вандалы изуродовали гранит и сломали лавки в «Тагильской лагуне»
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Одиннадцатиклассники Нижнего Тагила простились со своими школами — единый праздник последнего звонка прошёл в образовательных учреждениях муниципалитета. Белые банты, красные ленты и слезы расставания — «когда уйдём со школьного двора» в материале TagilCity.ru.

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