Сын главы ГГО попадается на пьяной езде, а вандалы рушат «Тагильскую лагуну-2»

Ещё одно громкое дело о пьяной езде сына чиновника просочилось в СМИ. На этот раз в состоянии алкогольного опьянения поймали отпрыска главы ГГО Дмитрия Летникова. Пикантности ситуации добавляет то, что молодой человек является сотрудником Тагильском полиции.