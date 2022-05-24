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Posted 24 мая 2022, 06:16

Published 24 мая 2022, 06:16

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Уже не отмыть: вандалы изуродовали гранит и сломали лавки в «Тагильской лагуне»

24 мая 2022, 06:16
Сюжет
Касается каждого
Вандалы изрисовали граффити гранит и сломали лавки в «Тагильской лагуне-2» в Нижнем Тагиле. По словам гендиректора ООО «Капиталстрой» Юрия Бронникова, в некоторых местах краску отмыть не удается и приходится надписи закрашивать.

Надписи пытаемся оттереть, если не получается, то подбираем краску и закрашиваем. Вандализм вообще превышает все пределы. Ломают очень много, спинки лавок прямо ногами пинают, ломают болты и сами конструкции. Они исписаны, исколоты, сказал в ходе выездного совещания в «Тагильской лагуне-2» Юрий Бронников.

По его словам, у людей должно быть понимание, что все это надо беречь, а не ломать. Кроме того, Бронников рассказал, что в парке проводится уборка ежедневно и при необходимости чистятся дорожки. Полная уборка всей территории осуществляется после выходных.

Директор ГДДЮТ Оксана Михневич заявила, что для бассейна необходимо сделать заграждение, а также не наполнять его в периоды, когда не проводятся соревнования, так как там могут играть дети.

Глава города Владислав Пинаев осудил действия вандалов. Однако, по его словам, обслуживающая парк организация делает все возможное и старается избавляться от них.

Я надеюсь, что те ребята, которые сегодня этим занимаются, все-таки одумаются. Что надо сохранять, что сделано, а не изрисовывать,сказал Владислав Пинаев.

Он добавил, что так как набережная была открыта уже поздно осенью, посмотреть все было невозможно. Однако с наступлением весны уже проведен осмотр, проверено, где взошла трава. Планируется в более теплую погоду провести ревизию деревьев и кустов, прижились ли они.

Отдельно градоначальник отметил, что в парке не хватает дорожек, поэтому было принято решение увеличить их число.

#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Администрация#Тагильская лагуна#Вандализм
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