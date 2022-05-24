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Posted 24 мая 2022, 12:35

Published 24 мая 2022, 12:35

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

В детсад для слабовидящих набирают здоровых детей, заявили жители Екатеринбурга

В детсад для слабовидящих набирают здоровых детей, заявили жители Екатеринбурга

24 мая 2022, 12:35
Фото: 1MI.
В детском саде № 46 Ленинского района Екатеринбурга, с момента основания специализировавшемся на помощи слабовидящим детям, со следующего учебного года для них планируют оставить всего одну группу.

Заведующая детским садом Екатерина Ермакова заявила, что в учреждении начнут работать общеразвивающие группы. Якобы это связано с нехваткой нуждающихся в социальной адаптации детей с проблемами зрения. Родители воспитанников и педиатры опровергают эту информацию.

Начальство сада выделило направления здоровым детям, что противоречит его же уставу. Возмущенные родители убеждены, что без смены устава идти на такие шаги незаконно.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков возьмет ситуацию под личный контроль, сообщает «КП-Екатеринбург».

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#Общество#Новости УрФО#Здоровье#Зрение#Детство#Беспредел#Екатеринбург
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