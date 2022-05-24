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Posted 24 мая 2022, 12:46

Published 24 мая 2022, 12:46

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Всплеск случаев ОРВИ наблюдается в Свердловской области

Всплеск случаев ОРВИ наблюдается в Свердловской области

24 мая 2022, 12:46
Фото: 1MI.
За прошедшую неделю в Свердловской области зафиксировали 16,6 тысяч болеющих ОРВИ, что на 10,6 % выше эпидемиологического порога.

Наиболее высокий показатель заболеваемости присущ детям 3-6 лет. Худшая эпидситуация на данный момент - в городских округах Полевской, Туринский, Богданович и поселке Свободный.

В Екатеринбурге число заболевших меньше эпидпорога, тем не менее, растет от недели к неделе.

Кроме того, по области за неделю выявлено 379 фактов внебольничной пневмонии, заявляет Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

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