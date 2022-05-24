Всплеск случаев ОРВИ наблюдается в Свердловской области

Posted 24 мая 2022, 12:46
Published 24 мая 2022, 12:46
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Наиболее высокий показатель заболеваемости присущ детям 3-6 лет. Худшая эпидситуация на данный момент - в городских округах Полевской, Туринский, Богданович и поселке Свободный.
В Екатеринбурге число заболевших меньше эпидпорога, тем не менее, растет от недели к неделе.
Кроме того, по области за неделю выявлено 379 фактов внебольничной пневмонии, заявляет Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.