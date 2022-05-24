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Posted 24 мая 2022, 13:37

Published 24 мая 2022, 13:37

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Юноша «зайцем» проехался снаружи товарного вагона в Екатеринбурге

Юноша «зайцем» проехался снаружи товарного вагона в Екатеринбурге

24 мая 2022, 13:37
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге с грузового поезда снят 16-летний зацепер.

Экстремала-нарушителя заметили сотрудники транспортной полиции. Инцидент произошел на станции Екатеринбург-Пассажирский.

Подросток проехал чуть менее километра, держась за поручни вагона, после чего его удалось снять оттуда, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Рисковавший жизнью молодой человек сказал, что так развлекся из интереса, специально придя на станцию после уроков.

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#Происшествия#Новости УрФО#Поезд#Нарушитель#Станция#Экстрим
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