Юноша «зайцем» проехался снаружи товарного вагона в Екатеринбурге

Posted 24 мая 2022, 13:37
Published 24 мая 2022, 13:37
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Экстремала-нарушителя заметили сотрудники транспортной полиции. Инцидент произошел на станции Екатеринбург-Пассажирский.
Подросток проехал чуть менее километра, держась за поручни вагона, после чего его удалось снять оттуда, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Рисковавший жизнью молодой человек сказал, что так развлекся из интереса, специально придя на станцию после уроков.