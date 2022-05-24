За взятку задержан экс-замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга.

Накануне в здании администрации железнодорожного района прошли обыски в связи с делом Злобина. Известно, что свой пост он покинул полгода назад. По данным прокуратуры, его сын участвовал в аукционах на размещение киосков и победил. Таких аукционов было семь. Мэру Алексею Орлову было вынесено требование устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции.