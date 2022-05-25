Более 600 тысяч свердловчан проголосовали за благоустройство общественных территорий

Жители региона активно включились в процесс голосования. Уже 49 из 55 участвующих во всероссийской акции муниципальных образований Свердловской области перешли барьер в 20 процентов проголосовавших. С достижением этой отметки повышаются шансы на скорое финансирование там приоритетных проектов по облагораживанию территории.