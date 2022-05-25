Более 600 тысяч свердловчан проголосовали за благоустройство общественных территорий

Posted 25 мая 2022, 12:13
Published 25 мая 2022, 12:13
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Голосование осуществляется на сайте 66.gorodsreda.ru с применением инструмента обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на Госуслугах в колонке «Общественное голосование» и очно, усилиями добровольцев национального проекта «Жилье и городская среда».
Жители региона активно включились в процесс голосования. Уже 49 из 55 участвующих во всероссийской акции муниципальных образований Свердловской области перешли
Возможность повлиять на судьбу родных мест предоставлена любому жителю области от 14 лет и старше. Лидеры по проценту проголосовавших жителей - Волчанск, Верхняя Тура и Талица. Аутсайдер - Малышевский городской округ.
Воплощение проектов, которые заслужат наибольшую симпатию людей, стартует в 2023 году, сообщает Департамент информационной политикиСвердловской области.