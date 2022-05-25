Где можно и нельзя жарить шашлыки в Свердловской области?

В период действия противопожарного режима жителям Нижнего Тагила, Серова, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Красноуфимска и других свердловских городов разводить костры нельзя нигде. Однако, даже когда режим будет отменен, делать это можно будет в строго определенных местах. Запрещено разжигать огонь под кронами деревьями и возле мест с сухой травой. Площадка, где отдыхающие собираются жарить шашлыки, должна быть отделена противопожарной полосой шириной не менее полуметра. В случае несоблюдения этих правил можно получить штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.