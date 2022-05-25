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Posted 25 мая 2022, 10:06

Published 25 мая 2022, 10:06

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Голодные кошки найдены в запертой квартире в Екатеринбурге

Голодные кошки найдены в запертой квартире в Екатеринбурге

25 мая 2022, 10:06
Фото: 1MI.
Квартиру с брошенными кошками в екатеринбургской многоэтажке обнаружил преподаватель УрФУ Евгений Зенков.

Педагог и зоозащитник Евгений Зенков прибыл в многоэтажный дом, чтобы спасти кошку, застрявшую на балконе. Во время спасательной операции мужчина уловил запах кошек и мусора с верхнего этажа.

Сквозь окно удалось заглянуть в эту квартиру. Оказалось, что там нет жильцов. Помещение завалено хламом, среди которого живут голодающие кошки, не менее пяти штук.

Попасть в запертую чужую квартиру добровольцы не вправе. Они пытаются вызволить кошек, приманивая их пищей.

В это же время благотворительная организация ведет сбор средств для пристройства кошек, застрявших в брошенной квартире, сообщает E1.

В прошлом году похожая история случилась в Нижнем Тагиле. Хозяин бросил квартиру с 12 кошками. Спасти получилось не всех.

«Ели друг друга»: в Нижнем Тагиле 12 кошек были заперты хозяином в квартире
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#Происшествия#Квартира#Спасение#Зоозащитники#Кошки#Голод#Екатеринбург
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