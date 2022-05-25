Голодные кошки найдены в запертой квартире в Екатеринбурге

Posted 25 мая 2022, 10:06
Published 25 мая 2022, 10:06
Modified 29 ноября 2024, 18:42
Updated 29 ноября 2024, 18:42
Педагог и зоозащитник Евгений Зенков прибыл в многоэтажный дом, чтобы спасти кошку, застрявшую на балконе. Во время спасательной операции мужчина уловил запах кошек и мусора с верхнего этажа.
Сквозь окно удалось заглянуть в эту квартиру. Оказалось, что там нет жильцов. Помещение завалено хламом, среди которого живут голодающие кошки, не менее пяти штук.
Попасть в запертую чужую квартиру добровольцы не вправе. Они пытаются вызволить кошек, приманивая их пищей.
В это же время благотворительная организация ведет сбор средств для пристройства кошек, застрявших в брошенной квартире, сообщает E1.
В прошлом году похожая история случилась в Нижнем Тагиле. Хозяин бросил квартиру с 12 кошками. Спасти получилось не всех.