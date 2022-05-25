Мужчина зарубил знакомого колуном в Талице

Posted 25 мая 2022, 17:06
Published 25 мая 2022, 17:06
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Следствие установило, что мужчина 6 января в состоянии алкогольного опьянения разругался со своим приятелем. Не сдержав порыв агрессии, он взял в руки топор и с одного маху рассек им голову собутыльника.
Потерпевший от полученной раны умер спустя непродолжительное время. Следователи собрали достаточно доказательств того, что именно подозреваемый безработный горожанин является виновником трагедии.
Уголовное дело в его отношении с подписанным актом обвинения предъявлено суду, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.