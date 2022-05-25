tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2022, 17:06

Published 25 мая 2022, 17:06

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Мужчина зарубил знакомого колуном в Талице

Мужчина зарубил знакомого колуном в Талице

25 мая 2022, 17:06
Фото: 1MI.
Перед судом предстанет житель города Талица Свердловской области 1961 года рождения, в Сочельник убивший товарища ударом дровосечного топора.

Следствие установило, что мужчина 6 января в состоянии алкогольного опьянения разругался со своим приятелем. Не сдержав порыв агрессии, он взял в руки топор и с одного маху рассек им голову собутыльника.

Потерпевший от полученной раны умер спустя непродолжительное время. Следователи собрали достаточно доказательств того, что именно подозреваемый безработный горожанин является виновником трагедии.

Уголовное дело в его отношении с подписанным актом обвинения предъявлено суду, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Материалы по теме
Жильцы дома в Екатеринбурге просят у полиции защиты от буйного соседа с топоромТагильчанин бегал за бывшей любовницей с топором в попытке сохранить отношенияЗа убийство топором двух человек житель Тавды отправится на принудительное лечение
#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Убийство#Следствие#Конфликт#Топор#Талица#Алкоголизм##2
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика