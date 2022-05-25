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Posted 25 мая 2022, 16:22

Published 25 мая 2022, 16:22

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Президент объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10 %

Президент объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10 %

25 мая 2022, 16:22
Фото: 1MI.
Владимир Путин на заседании Госсовета по социальной политике объявил об индексации пенсий и увеличении прожиточного минимума на 10 % с 1 июня, а также о повышении МРОТ в таком же объеме с 1 июля.

Новые социальной меры поддержки граждан направлены на сглаживание неблагоприятного эффекта от инфляции. При этом, по словам президента, рост инфляции в России в 2022 году будет не выше 15 %.

Российское правительство готовилось к введению данного пакета поддержки населения с марта, когда президент потребовал ввести внеочередные меры по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Кроме того, глава государства заявил о двукратном увеличении помощи, оказываемой служащим в рядах армии женщинам с детьми. Сумма пособия превысит 30 тысяч рублей.

Однако ученые Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ считают, что реальный подушевой доход россиян по итогам конца снизится даже с учетом предпринимаемых экстренных действий.

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#Экономика#Владимир Путин#Пособие#Инфляция#Прожиточный минимум#Мрот#Повышение пенсии#Пенсии#Индексация
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