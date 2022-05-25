Президент объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10 %

Владимир Путин на заседании Госсовета по социальной политике объявил об индексации пенсий и увеличении прожиточного минимума на 10 % с 1 июня, а также о повышении МРОТ в таком же объеме с 1 июля.

Новые социальной меры поддержки граждан направлены на сглаживание неблагоприятного эффекта от инфляции. При этом, по словам президента, рост инфляции в России в 2022 году будет не выше 15 %. Российское правительство готовилось к введению данного пакета поддержки населения с марта, когда президент потребовал ввести внеочередные меры по стабилизации социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, глава государства заявил о двукратном увеличении помощи, оказываемой служащим в рядах армии женщинам с детьми. Сумма пособия превысит 30 тысяч рублей. Однако ученые Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ считают, что реальный подушевой доход россиян по итогам конца снизится даже с учетом предпринимаемых экстренных действий. Материалы по теме Работодатели начнут получать по три МРОТ за трудоустройство молодых кадров В России повысят МРОТ и пенсионные выплаты