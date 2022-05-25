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Posted 25 мая 2022, 06:55

Published 25 мая 2022, 06:55

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Три трупа найдены в коллекторе в Уфе

Три трупа найдены в коллекторе в Уфе

25 мая 2022, 06:55
Фото: 1MI.
На улице Загитова в Уфе три трупа найдены в канале водосточной сети строящегося дома. Погибшими оказались коммунальные рабочие.

Мужчины подключали оборудование и при проведении работ задохнулись от распространившихся по коллектору газов. Башкирские следователи завели уголовное дело по факту «причинения смерти по неосторожности».

По имеющейся информации, рабочие пытались исправить ранее недостаточно качественно сделанную работу. Сотрудник, приехавший проверить ход работ, обнаружил тела коллег.

Определены личности двоих жертв ЧП с летальным исходом - это 34-летний и 54-летний жители башкирской столицы. Информация о третьем погибшем пока не установлена.

После трагедии надзорные ведомства проверят, как соблюдаются условия труда и техника безопасности на предприятиях и объектах сферы ЖКХ республики Башкортостан, сообщает ИА «Башинформ».

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