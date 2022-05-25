tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2022, 14:20

Published 25 мая 2022, 14:20

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Труп пенсионера найден под завалами сгоревшего дома в Верхней Салде

Труп пенсионера найден под завалами сгоревшего дома в Верхней Салде

25 мая 2022, 14:20
Фото: 1MI.
В результате пожара в городе Нижняя Салда Свердловской области испепелены два частных дома и погиб пенсионер.

Трагедия произошла в Нижней Салде на улице Карла Либкнехта в понедельник 23 мая. В течение часа пожарные ликвидировали возгорание.

Однако жертв избежать не удалось. Под развалинами одного из сгоревших строений нашли тело пожилого мужчины.

Свидетеля пожара рассказали, что на дома и хозяйственные постройки он перекинулся с бани. Плотное расположение объектов на участков привело к быстрому распространению огня.

Сейчас службы дознания занимаются выяснением точных причин происшествия, поведали vSalde.ru в отделении надзорной деятельности и профилактической работы.

#Происшествия#Новости УрФО#Верхняя и Нижняя Салда#Пожар#Гибель#Тушение#Трагедия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика