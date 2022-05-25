Труп пенсионера найден под завалами сгоревшего дома в Верхней Салде

Posted 25 мая 2022, 14:20
Published 25 мая 2022, 14:20
Modified 29 ноября 2024, 18:43
Updated 29 ноября 2024, 18:43
Трагедия произошла в Нижней Салде на улице Карла Либкнехта в понедельник 23 мая. В течение часа пожарные ликвидировали возгорание.
Однако жертв избежать не удалось. Под развалинами одного из сгоревших строений нашли тело пожилого мужчины.
Свидетеля пожара рассказали, что на дома и хозяйственные постройки он перекинулся с бани. Плотное расположение объектов на участков привело к быстрому распространению огня.
Сейчас службы дознания занимаются выяснением точных причин происшествия, поведали vSalde.ru в отделении надзорной деятельности и профилактической работы.