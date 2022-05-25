tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2022, 06:22

Published 25 мая 2022, 06:22

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

В Свердловской области уже несколько дней разыскивают двух пропавших мужчин

В Свердловской области уже несколько дней разыскивают двух пропавших мужчин

25 мая 2022, 06:22
Фото: 1MI.
Двое жителей Свердловской области без вести пропали 22 и 23 мая.

В поселке Старопышминск в воскресенье исчез 48-летний Олег Николаевич Шалаев. У пропавшего есть проблемы со здоровьем, так что ему требуется медпомощь. Комплекция пропавшего неплотная, волосы русого цвета. На момент исчезновения мужчина был одет в темно-синюю рубашку, трико и черные сланцы, сообщает ДПСО «Прорыв».

Поисками Олега Шалаева заняты березовский ОВД и волонтерский отряд «Прорыв». Располагающих данными о его местонахождении следует поделиться сведениями по номеру +7 904 383-17-48.

В понедельник бесследно пропал уроженец Ревды 39-летний Юрий Сергеевич Щербинин. Мужчина обладает средним телосложением, у него коротко стриженные темно-русые волосы и голубые глаза. На потерявшемся, когда его последний раз видели, были синяя куртка, зеленая кофта, голубые джинсы и синие кроссовки. Также он при себе имел камуфляжный рюкзак.

В поисках мужчины задействован поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Его представители предполагают, что Юрий Щербинин сейчас пребывает на территории Екатеринбурга. Тем, кому известна какая бы то ни было информация о судьбе этого человека, следует звонить по номеру +7 904 383-17-48.

#Происшествия#Новости УрФО#Спасатели#Поиск#Пропажа#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика