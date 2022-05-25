В Свердловской области уже несколько дней разыскивают двух пропавших мужчин

Posted 25 мая 2022, 06:22
Published 25 мая 2022, 06:22
Modified 29 ноября 2024, 18:42
Updated 29 ноября 2024, 18:42
В поселке Старопышминск в воскресенье исчез 48-летний Олег Николаевич Шалаев. У пропавшего есть проблемы со здоровьем, так что ему требуется медпомощь. Комплекция пропавшего неплотная, волосы русого цвета. На момент исчезновения мужчина был одет в темно-синюю рубашку, трико и черные сланцы, сообщает ДПСО «Прорыв».
Поисками Олега Шалаева заняты березовский ОВД и волонтерский отряд «Прорыв». Располагающих данными о его местонахождении следует поделиться сведениями по номеру +7 904 383-17-48.
В понедельник бесследно пропал уроженец Ревды 39-летний Юрий Сергеевич Щербинин. Мужчина обладает средним телосложением, у него коротко стриженные темно-русые волосы и голубые глаза. На потерявшемся, когда его последний раз видели, были синяя куртка, зеленая кофта, голубые джинсы и синие кроссовки. Также он при себе имел камуфляжный рюкзак.
В поисках мужчины задействован поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Его представители предполагают, что Юрий Щербинин сейчас пребывает на территории Екатеринбурга. Тем, кому известна какая бы то ни было информация о судьбе этого человека, следует звонить по номеру +7 904 383-17-48.