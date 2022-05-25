За ревность к подруге житель Нижней Туры убил сожительницу

Posted 25 мая 2022, 09:07
Published 25 мая 2022, 09:07
Modified 29 ноября 2024, 18:42
Updated 29 ноября 2024, 18:42
Следственные мероприятия показали, что 6 января пьяный житель города Нижняя Тура Александр Веселов убил свою сожительницу, с которой в тот момент распивал алкоголь.
Девушка высказалась о том, что ревнует мужчину к даме, у которой он гостил накануне. Ее слова вызывали у мужчины агрессию. Преступник схватил острый нож и пронзил им собутыльницу.
Нанесенное девушке ранение оказалось смертельным. Она вскоре скончалась там же, где ее зарезали.
По решению Нижнетуринского суда, Веселов за убийство отбудет десятилетний срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он возместит дочери убитой миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Ожидается вступление приговора в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.