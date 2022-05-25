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Posted 25 мая 2022, 09:07

Published 25 мая 2022, 09:07

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

За ревность к подруге житель Нижней Туры убил сожительницу

За ревность к подруге житель Нижней Туры убил сожительницу

25 мая 2022, 09:07
Фото: 1MI.
За убийство девушки к десяти годам тюремного заключения 41-летнего мужчину приговорил суд Нижней Туры.

Следственные мероприятия показали, что 6 января пьяный житель города Нижняя Тура Александр Веселов убил свою сожительницу, с которой в тот момент распивал алкоголь.

Девушка высказалась о том, что ревнует мужчину к даме, у которой он гостил накануне. Ее слова вызывали у мужчины агрессию. Преступник схватил острый нож и пронзил им собутыльницу.

Нанесенное девушке ранение оказалось смертельным. Она вскоре скончалась там же, где ее зарезали.

По решению Нижнетуринского суда, Веселов за убийство отбудет десятилетний срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он возместит дочери убитой миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ожидается вступление приговора в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Убийство#Алкоголь#Криминал#Колония#Нижняя Тура#Ревность
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