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Posted 26 мая 2022, 15:30

Published 26 мая 2022, 15:30

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Брат погибшей в Каменске-Уральском альпинистки поделился подробностями трагедии

Брат погибшей в Каменске-Уральском альпинистки поделился подробностями трагедии

26 мая 2022, 15:30
Фото: 1MI.
Стали известны новые факты о погибшей вчера в Каменске-Уральском альпинистке и о самой трагедии.

Имя разбившейся девушки - Елена Комарова. Ей было 43 года. Она работала инженером на предприятии «Уралпромкабель». У Елены - двое сыновей, теперь оставшиеся сиротами, так как их отец рано ушел из жизни после тяжелой болезни.

У погибшей было несколько хобби. Скалолазанием она увлеклась много лет назад. В 2020-м Елена уже серьезно пострадала во время занятий этим экстремальным спортом. Однако, оправившись от травм, она вернулась к любимому делу.

Завершившаяся фатальной трагедией вчерашняя тренировка проходила внепланово, не по расписанию. Инструктор подверг риску всю группу, так как назначил занятие, несмотря на неудовлетворительные погодные условия, о которых предупредило МЧС.

Вероятно, карабин, с помощью которого Елена удерживалась на скале, пришел в неисправность, что и привело к беде, однако следствие рассматривает разные версии, рассказ брат погибшей альпинистки Петр E1.

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#Происшествия#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Непогода#Альпинизм#Гора#Трагедия#Падение с высоты
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