Девочка из Перми через TikTok рассказала об отчиме-насильнике

Posted 26 мая 2022, 10:07
Published 26 мая 2022, 10:07
Modified 29 ноября 2024, 18:34
Updated 29 ноября 2024, 18:34
Злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение четырех лет. Первый раз педофил поглумился над девочкой, когда ей было всего семь лет.
Запуганная девочка напрямую не говорила о происходящем окружающим. Сигнал SOS она направила в виде специального жеста через соцсеть Tik-Tok. Ее подруга уловила неладное и сообщила взрослым.
Прежде обвиняемый не привлекался к ответственности за подобные преступления, однако у него есть судимость за иные правонарушения. Теперь извращенцу грозит до двадцати лет колонии строгого режима, сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области.