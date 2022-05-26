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Posted 26 мая 2022, 10:07

Published 26 мая 2022, 10:07

Modified 29 ноября 2024, 18:34

Updated 29 ноября 2024, 18:34

Девочка из Перми через TikTok рассказала об отчиме-насильнике

Девочка из Перми через TikTok рассказала об отчиме-насильнике

26 мая 2022, 10:07
Фото: 1MI.
Мужчина, несколько лет насиловавший собственную маленькую падчерицу, арестован в Перми.

Злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение четырех лет. Первый раз педофил поглумился над девочкой, когда ей было всего семь лет.

Запуганная девочка напрямую не говорила о происходящем окружающим. Сигнал SOS она направила в виде специального жеста через соцсеть Tik-Tok. Ее подруга уловила неладное и сообщила взрослым.

Прежде обвиняемый не привлекался к ответственности за подобные преступления, однако у него есть судимость за иные правонарушения. Теперь извращенцу грозит до двадцати лет колонии строгого режима, сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области.

#Происшествия#Новости УрФО#Педофил#Изнасилование#Следствие#Соцсеть#Отчим
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