tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2022, 08:01

Published 26 мая 2022, 08:01

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Недовольных поведением цыган жителей Верхней Пышмы разогнала полиция

Недовольных поведением цыган жителей Верхней Пышмы разогнала полиция

26 мая 2022, 08:01
Фото: 1MI.
Полиция отправила по домам парней, пришедших выразить претензии цыганскому табору в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом.
Жители Верхней Пышмы жалуются на местных цыган
Узнать подробнее

Жители города-спутника уральской столицы опасаются соседства с цыганами. По их свидетельствам, представители диаспоры регулярно совершают правонарушения, не дающие людям спокойно жить.

В ночь на 26 мая к домам на улице Красноармейской, где проживает табор, прибыли десятки молодых людей. Они намеревались обсудить с цыганами урегулирование сложившихся непростых отношений.

Однако цыгане не были готовы к диалогу в поздний час и вызвали полицию. Полицейские пресекли несанкционированный сход горожан. После до утра правоохранители продолжали патрулировать район, сообщает E1.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле задержали цыган, подозреваемых в наркоторговлеВ Екатеринбурге цыган сбежал от приставов в мороз в домашней одеждеЖители Верхней Пышмы жалуются на местных цыган
#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Протест#Верхняя Пышма#Конфликт#Цыгане#Сход#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика