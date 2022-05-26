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Posted 26 мая 2022, 14:46

Published 26 мая 2022, 14:46

Modified 29 ноября 2024, 18:41

Updated 29 ноября 2024, 18:41

Нижний Тагил получит допсредства на реализацию федеральной программы «Чистый воздух»

Нижний Тагил получит допсредства на реализацию федеральной программы «Чистый воздух»

26 мая 2022, 14:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Выбросы
Правительство России на 2022-2023 годы выделило еще около 19 миллиардов рублей 12 городам с повышенным загрязнением воздуха, включая Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск.

Деньги из федерального бюджета будут направлены в рамках реализации программы «Чистый воздух». Из неразделенных запасов 7,1 миллиарда переведут в этом году, в следующем перечислят 11,8 миллиардов. Помимо этих средств, 423 миллиона рублей направят на сбор и анализ обобщенных сведений о концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Вместе с тем, вице-премьер правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко утвердила измененную структуру расходов на осуществление программы «Чистый воздух». В ближайшие годы Нижний Тагил ждут колоссальные вливания, сообщает «Правда УрФО».

Федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» нацелен на значительное сокращение объемов вредных выбросов в некоторых индустриальных городах России.

#Новости УрФО#Нижний Тагил#Экология#Здоровье#Бюджет#Выбросы#Нацпроект «Экология»#Чистый воздух
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