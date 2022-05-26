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Posted 26 мая 2022, 16:26

Published 26 мая 2022, 16:26

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

По подозрению в коррупции взят под стражу свердловский депутат

По подозрению в коррупции взят под стражу свердловский депутат

26 мая 2022, 16:26
Фото: 1MI.
Депутата Рустама Низамова арестовали в Красноуфимском районе Свердловской области. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки.

Велика вероятность того, что на противоправное деяние Низамова указал его коллега по депутатскому корпусе Андрей Мерзляков, ранее задержанный за крупную взятку, начав содействовать следствию, сообщает URA.RU, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Судя по всему, Низамов выполнял роль передаточного звена меж Мерзляковым и подкупавшими его предпринимателями, говорит источник. Когда именно Низамов был задержан, пока не известно. Но на думское заседание 26 мая он уже не пришел.

По имеющей информации, Рустам Низамов станет фигурантом дела о посредничестве в коррупции. Ему угрожает до десяти лет колонии и большой штраф.

Красноуфимский депутат Андрей Мерзляков арестован за крупную взятку
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