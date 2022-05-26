Повышение проезда в Нижнем Тагиле до 24 рублей рассмотрят в РЭК

С понедельника 23 мая цена проезда в автобусе в Нижнем Тагиле поднялась до 22 рублей. Однако компании-перевозчики сочли и эту сумму слишком маленькой. В связи с ростом цен на топливо и комплектующие у них не хватает средств на сохранение текущего уровня зарплат.