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Posted 26 мая 2022, 12:27

Published 26 мая 2022, 12:27

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Повышение проезда в Нижнем Тагиле до 24 рублей рассмотрят в РЭК

Повышение проезда в Нижнем Тагиле до 24 рублей рассмотрят в РЭК

26 мая 2022, 12:27
Фото: 1MI.
Администрация Нижнего Тагила утвердила и послала в РЭК запрос на увеличение тарифа на проезд на городских автобусах до 24 рублей.

С понедельника 23 мая цена проезда в автобусе в Нижнем Тагиле поднялась до 22 рублей. Однако компании-перевозчики сочли и эту сумму слишком маленькой. В связи с ростом цен на топливо и комплектующие у них не хватает средств на сохранение текущего уровня зарплат.

Мэрия Нижнего Тагила вошла в положение перевозчиком и находит рост цены еще на два рубля допустимым. Такой тариф не должен сильно ударить по кошелькам горожан, зато поможет перевозчикам решить вставшие перед ними насущные проблемы, заявляет замглавы по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в эфире ТК «Телекон».

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#Экономика#Транспорт#Нижний Тагил#Инфляция#Билет#Автобусы
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