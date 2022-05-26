Сборка стелы на привокзальной площади в Нижнем Тагиле стартует в начале июня

На самой площади у вокзала полностью меняют дорожное полотно и водопроводные коммуникации. Изменилась и схема проезда, а также места для парковок общественного транспорта. Транспорт, который сейчас останавливается на улице Садовой у магазина «Алиас», будет высаживать пассажиров у железнодорожного вокзала.