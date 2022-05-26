Сборка стелы на привокзальной площади в Нижнем Тагиле стартует в начале июня

Posted 26 мая 2022, 10:36
Published 26 мая 2022, 10:36
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
На сегодняшний день рабочие подрядной организации готовят фундамент под стелу и занимаются подготовкой бетонной основы под пилоны, на которых будут барельефы.
Примерно через две недели начнут поступать конструкции для сборки металлического каркаса,сообщил TagilCity.ru директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.
Напомним, стела «Город трудовой доблести» высотой 17 метров будет установлена к 300-летию Нижнего Тагила на привокзальной площади, которая сейчас находится в стадии реконструкции. Стоимость памятного знака составила 58,8 млн рублей.
На самой площади у вокзала полностью меняют дорожное полотно и водопроводные коммуникации. Изменилась и схема проезда, а также места для парковок общественного транспорта. Транспорт, который сейчас останавливается на улице Садовой у магазина «Алиас», будет высаживать пассажиров у железнодорожного вокзала.
Напомним, стоимость стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле составляет более 70 миллионов рублей. Помимо нее, вокруг на площадке будет проведено благоустройство.