Систему одного билета на трамваи планируется ввести в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день стоимость одной поездки в трамвае в Нижнем Тагиле составляет 21 рубль, а для школьников и пенсионеров (при предъявлении документа) — 13 рублей. Также у пассажиров есть возможность приобрести проездные билеты на месяц или половину месяца за 1100 и 600 рублей соответственно. Проездной билет на один день обойдется тагильчанам в 70 рублей.