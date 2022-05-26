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Posted 26 мая 2022, 12:40

Published 26 мая 2022, 12:40

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Систему одного билета на трамваи планируется ввести в Нижнем Тагиле

Систему одного билета на трамваи планируется ввести в Нижнем Тагиле

26 мая 2022, 12:40
Фото: 1MI.
Вопрос о введении системы одного билета на трамваи поднял мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время выездного совещания по реконструкции привокзальной площади.

Надо продумать систему одного билета на трамваи, чтобы при пересадке на другие маршруты тагильчанам не приходилось второй раз платить, рассказал TagilCity.ru глава города Владислав Пинаев.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с директором МУП «Тагильский трамвай» Игорем Темновым.

На сегодняшний день стоимость одной поездки в трамвае в Нижнем Тагиле составляет 21 рубль, а для школьников и пенсионеров (при предъявлении документа) — 13 рублей. Также у пассажиров есть возможность приобрести проездные билеты на месяц или половину месяца за 1100 и 600 рублей соответственно. Проездной билет на один день обойдется тагильчанам в 70 рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле стоимость проезда на автобусах и маршрутках поднялась с 21 до 22 рублей, именно такой тариф одобрили перевозчикам в региональной энергетической комиссии. Однако руководители транспортных предприятий решили оспорить данное решение организации. Администрация города согласилась в ними и послала в РЭК запрос на увеличение тарифа до 24 рублей.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Трамвай#Билеты
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