Тагильские медработники заявили о готовности к сменам в детских лагерях

В этом году в Нижнем Тагиле открылись девять лагерей, которые обеспечат досуг и оздоровление детей в течение четырех смен. Помощь в сохранении здоровья несовершеннолетних будут круглосуточно оказывать по два медицинских работника — фельдшер и медсестра. Всего в летней кампании задействованы около 70 сотрудников Детской городской больницы Нижнего Тагила.