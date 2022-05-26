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Posted 26 мая 2022, 10:46

Published 26 мая 2022, 10:46

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Тагильские медработники заявили о готовности к сменам в детских лагерях

Тагильские медработники заявили о готовности к сменам в детских лагерях

26 мая 2022, 10:46
Фото: 1MI.
За здоровьем юных тагильчан и персонала, а также за соблюдением санитарных норм в летних лагерях этим летом будут наблюдать около 70 медиков Детской городской больницы Нижнего Тагила.

В этом году в Нижнем Тагиле открылись девять лагерей, которые обеспечат досуг и оздоровление детей в течение четырех смен. Помощь в сохранении здоровья несовершеннолетних будут круглосуточно оказывать по два медицинских работника — фельдшер и медсестра. Всего в летней кампании задействованы около 70 сотрудников Детской городской больницы Нижнего Тагила.

За последние два года это первый летний сезон, который пройдет практически без ковидных ограничений. Работа спланирована, медработники готовы к работе в оздоровительных лагерях, прошли медкомиссию. Я считаю, что самое главное — детский отдых должен быть безопасным, сказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Специалисты призывают родителей предупредить своих детей, что при любой царапине, плохом самочувствии, боли в горле или животе, а также при любом падении необходимо сообщать воспитателю и обращаться к медику.

Помимо этого, в оздоровительных лагерях медработники следят за работой пищеблока: меню, условиями приготовления пищи и качеством завозимых продуктов и кулинарной обработки. Также сотрудники наблюдают за состоянием здоровья персонала.

Ранее сообщалось, что в этом году летние лагеря Свердловской области примут 5,2 тысячи детей из Нижнего Тагила.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Детский лагерь#Медики#ДГБ
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