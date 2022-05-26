Центробанк во внеочередном порядке опустил ключевую ставку до 11 %

Posted 26 мая 2022, 09:09
Published 26 мая 2022, 09:09
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Данный шаг обоснован наблюдаемым замедлением темпов инфляции в стране. Сейчас инфляция меньше показателей, ожидавшихся специалистами финансового сектора, отмечено в пресс-релизе главного банка страны. Причиной также стало укрепление рубля к доллару и евро.
Ранее ключевая ставка составляла 14 %. ЦБ РФ регулярно меняет ее, в зависимости от экономической конъюнктуры. На этот раз Центробанк даже не стал ждать июньского планового заседания Совета директоров организации.
За счет снижения ставки в ЦБ рассчитывают активизировать кредитование. О своем решение ЦБ сообщил на следующий день после того, как президент объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10 %.