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Posted 26 мая 2022, 09:09

Published 26 мая 2022, 09:09

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Центробанк во внеочередном порядке опустил ключевую ставку до 11 %

Центробанк во внеочередном порядке опустил ключевую ставку до 11 %

26 мая 2022, 09:09
Фото: 1MI.
Центральный банк РФ сегодня объявил о внеплановом понижении ключевой ставки до 11 %.

Данный шаг обоснован наблюдаемым замедлением темпов инфляции в стране. Сейчас инфляция меньше показателей, ожидавшихся специалистами финансового сектора, отмечено в пресс-релизе главного банка страны. Причиной также стало укрепление рубля к доллару и евро.

Ранее ключевая ставка составляла 14 %. ЦБ РФ регулярно меняет ее, в зависимости от экономической конъюнктуры. На этот раз Центробанк даже не стал ждать июньского планового заседания Совета директоров организации.

За счет снижения ставки в ЦБ рассчитывают активизировать кредитование. О своем решение ЦБ сообщил на следующий день после того, как президент объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10 %.

Президент объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10 %
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