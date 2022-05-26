«Вектор»: не все вакцины уберегут от оспы обезьян

Тем не менее, никаких оснований для панических настроений из-за оспы обезьян у россиян нет, считают в Роспотребнадзоре. Как мы уже писали ранее, массовая вакцинация от натуральной оспы и ограничение авиасообщения защитят страну от новой пандемии.