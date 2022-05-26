«Вектор»: не все вакцины уберегут от оспы обезьян

Posted 26 мая 2022, 11:46
Published 26 мая 2022, 11:46
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Причина кроется в том, что ветряная оспа и краснуха относятся к иному типу вирусов, нежели оспа обезьян. В связи с отличиями в этимологии заболеваний справляться с ними посредством одинаковых средств не представляется возможным.
Соответственно, и перенесшие ветрянку и краснуху потенциально могут подвергнуться заражению оспой обезьян и должны проявлять бдительность, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на «Вектор».
Тем не менее, никаких оснований для панических настроений из-за оспы обезьян у россиян нет, считают в Роспотребнадзоре. Как мы уже писали ранее, массовая вакцинация от натуральной оспы и ограничение авиасообщения защитят страну от новой пандемии.