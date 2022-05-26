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Posted 26 мая 2022, 11:46

Published 26 мая 2022, 11:46

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

«Вектор»: не все вакцины уберегут от оспы обезьян

«Вектор»: не все вакцины уберегут от оспы обезьян

26 мая 2022, 11:46
Фото: 1MI.
О неэффективности прививок от краснухи и ветрянке в борьбе с оспой обезьян рассказали ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.
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Причина кроется в том, что ветряная оспа и краснуха относятся к иному типу вирусов, нежели оспа обезьян. В связи с отличиями в этимологии заболеваний справляться с ними посредством одинаковых средств не представляется возможным.

Соответственно, и перенесшие ветрянку и краснуху потенциально могут подвергнуться заражению оспой обезьян и должны проявлять бдительность, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на «Вектор».

Тем не менее, никаких оснований для панических настроений из-за оспы обезьян у россиян нет, считают в Роспотребнадзоре. Как мы уже писали ранее, массовая вакцинация от натуральной оспы и ограничение авиасообщения защитят страну от новой пандемии.

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#Здоровье#Роспотребнадзор#Вакцинация#Вакцина#Вирус#Иммунитет##2#Оспа#Холера
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