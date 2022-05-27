Беременные екатеринбурженки жалуются на то, что не могут попасть к врачу

Однако администрация медицинских учреждений не признает наличие проблемы. По заверениям руководства больницы № 2 в переулке Северный, прием горожанок ведется бесперебойно. Тем не менее, определенные трудности могли наблюдаться при реорганизации, когда к консультации в Северном переулке был официально присоединен филиал на улице Опалихинская, сообщили в пресс-службе ЦГБ № 2 Екатеринбурга.