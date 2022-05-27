Беременные екатеринбурженки жалуются на то, что не могут попасть к врачу

Posted 27 мая 2022, 11:54
Published 27 мая 2022, 11:54
Modified 29 ноября 2024, 18:30
Updated 29 ноября 2024, 18:30
Женщины свидетельствуют, что их отказываются осматривать и выдают талоны на более позднее время. Они по несколько месяцев лишены необходимого присмотра. Лишь один гинеколог обслуживает большой городской район, передает E1 претензии беременных екатеринбурженок.
Однако администрация медицинских учреждений не признает наличие проблемы. По заверениям руководства больницы № 2 в переулке Северный, прием горожанок ведется бесперебойно. Тем не менее, определенные трудности могли наблюдаться при реорганизации, когда к консультации в Северном переулке был официально присоединен филиал на улице Опалихинская, сообщили в пресс-службе ЦГБ № 2 Екатеринбурга.