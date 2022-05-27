Глава Счетной палаты Асбеста уволена «за утрату доверия»

Региональной прокуратурой в результате аудита выяснено, что в 2019 году Елена Пургина не направила в городскую Думу данные о доходах, расходах и имуществе. Таким образом, она пренебрегла действующими нормами антикоррупционного законодательства, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области