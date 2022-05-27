Глава Счетной палаты Асбеста уволена «за утрату доверия»

Posted 27 мая 2022, 12:31
Published 27 мая 2022, 12:31
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Региональной прокуратурой в результате аудита выяснено, что в 2019 году Елена Пургина не направила в городскую Думу данные о доходах, расходах и имуществе. Таким образом, она пренебрегла действующими нормами антикоррупционного законодательства, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области
Пойманная на несоблюдении закона чиновница на основании требований прокуратуры уволена с занимаемого поста Думой Асбестовского городского округа с формулировкой «по утрате доверия».