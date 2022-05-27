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Posted 27 мая 2022, 12:31

Published 27 мая 2022, 12:31

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Глава Счетной палаты Асбеста уволена «за утрату доверия»

Глава Счетной палаты Асбеста уволена «за утрату доверия»

27 мая 2022, 12:31
Фото: 1MI.
Руководитель Счетной палаты города Асбест Свердловской области Елена Пургина снята с должности из-за обхода закона о противодействии коррупции.

Региональной прокуратурой в результате аудита выяснено, что в 2019 году Елена Пургина не направила в городскую Думу данные о доходах, расходах и имуществе. Таким образом, она пренебрегла действующими нормами антикоррупционного законодательства, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области

Пойманная на несоблюдении закона чиновница на основании требований прокуратуры уволена с занимаемого поста Думой Асбестовского городского округа с формулировкой «по утрате доверия».

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