Как тагильский спецназовец прошел две Чечни, побывал в плену и погиб 9 мая на Украине

— Это был 2003 год, — вспоминает майор запаса спецподразделения ОМОН Анатолий Мягков. — В одном из населенных пунктов нам был дан приказ обезвредить полевого командира, который скрывался в доме. В составе штурмовой группы я первым вошел в здание. Брошенная боевиком граната упала у моих ног, но, к счастью, не взорвалась. Отстреляв по предполагаемой цели, я поменялся местами с напарником. Он вышел вперед, и тут нам навстречу летит вторая граната, и раздается взрыв. Отстреливаясь от боевиков и прикрывая раненного товарища, я вытащил его из дома. Так получилось, что я спас ему жизнь. Боевика, конечно, обезвредили, а за спасение бойца на поле боя меня наградили этой медалью, — цитирует слова Анатолия Мягкова корреспондент газеты.