Многодетная мама обвиняет бывшего мужа из Екатеринбурга в домогательствах к дочке

Posted 27 мая 2022, 04:31
Published 27 мая 2022, 04:31
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Родившая пятерых детей жительница Алтая, ранее жившая в Екатеринбурге, предъявляет бывшему мужу, крупному бизнесмену, обвинения в харассменте в отношении своей малолетней дочери от первого замужества.
Мать рассказала, что дочь дала ей знать о противоправных эпизодах спустя некоторое время после расторжения матерью брака и разъезда с мужчиной. В пору, когда женщина женилась, ребенку было 9 лет.
В связи с жалобами дочери женщина обратилась в СК Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Там не приняли ее заявление о начале уголовного судопроизводства.
Районная прокуратура опротестовала решение СК. Тем не менее, проверка, по словам женщины, по-прежнему не ведется. Из-за этого она онлайн обратилась к руководителю СК РФ, чтобы он напрямую повлиял на ситуацию.
В свою очередь, обвиняемый бизнесмен обосновывает действия женщины исключительно желанием расквитаться за то, что он в судебном порядке забрал к себе двух общих сыновей от их брака, сообщает «КП-Екатеринбург».