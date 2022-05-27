Руководителя управления культурой Полевского отправили в тюрьму за взятку

Posted 27 мая 2022, 17:06
Published 27 мая 2022, 17:06
Modified 29 ноября 2024, 17:41
Updated 29 ноября 2024, 17:41
Городской суд Полевского вынес обвинительный приговор экс-главе местного управления культуры. Максиму Незлобину предстоит ближайшие пять лет провести за решеткой за аферизм, превышение полномочий и получение крупной взятки.
А еще Незлобин должен заплатить штраф в 4 миллиона рублей. Его пособницей признана женщина, работавшая при Незлобине замом главбуха. Ей надо заплатить 200-тысячный штраф. Притом общий урон, причиненный ими казне, выше и составляет 11 миллионов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Приговоренный чиновник является братом популярного артиста Александра Незлобина, который прославился выступлениями в Comedy Club.