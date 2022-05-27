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Posted 27 мая 2022, 17:06

Published 27 мая 2022, 17:06

Modified 29 ноября 2024, 17:41

Updated 29 ноября 2024, 17:41

Руководителя управления культурой Полевского отправили в тюрьму за взятку

Руководителя управления культурой Полевского отправили в тюрьму за взятку

27 мая 2022, 17:06
Фото: 1MI.
Суд приговорил бывшего ответственного за культурную политику в Полевском городском округе Свердловской области Максима Незлобина к пяти годам лишения свободы за взяточничество и мошенничество.

Городской суд Полевского вынес обвинительный приговор экс-главе местного управления культуры. Максиму Незлобину предстоит ближайшие пять лет провести за решеткой за аферизм, превышение полномочий и получение крупной взятки.

А еще Незлобин должен заплатить штраф в 4 миллиона рублей. Его пособницей признана женщина, работавшая при Незлобине замом главбуха. Ей надо заплатить 200-тысячный штраф. Притом общий урон, причиненный ими казне, выше и составляет 11 миллионов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Приговоренный чиновник является братом популярного артиста Александра Незлобина, который прославился выступлениями в Comedy Club.

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