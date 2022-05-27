Стали известны подробности дела осужденных в Екатеринбурге бойцов MMA

Согласно рассказу сестры осужденного, при первой же личной встрече девушки согласились на половой акт с молодыми людьми. Переписка старшеклассниц с представителями клуба смешанных единоборств до и после случившегося свидетельствует о том, что ни к физическому, ни к психологическому насилию парни не прибегали.