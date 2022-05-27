Суд Екатеринбурга оставил в силе наказание незрячего массажиста-педофила

Posted 27 мая 2022, 16:06
Published 27 мая 2022, 16:06
Modified 29 ноября 2024, 18:32
Updated 29 ноября 2024, 18:32
С жалобами на непристойное поведение массажиста обратились родители нескольких пострадавших девочек. По их мнению, массажист нанес детям психологические травмы, домогаясь до них и ведя с ними непристойные разговоры.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес мужчине обвинительный приговор. Его отправили в колонию на 14,5 лет. Вскоре после начала отбытия наказания осужденный направил прошение о досрочном освобождении по состоянию здоровья, в связи с сахарным диабетом. Однако суд счел основание недостаточным.
Жена и адвокат осужденного инвалида продолжат добиваться его выхода на свободу, сообщает URA.RU.