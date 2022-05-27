tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2022, 06:05

Published 27 мая 2022, 06:05

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

В шесть раз увеличила свои доходы главврач стоматологии в Нижнем Тагиле

27 мая 2022, 06:05
Шестикратно увеличились доходы главы стоматологии в Нижнем Тагиле, согласно задекларированным ею данным.

Главврачи больниц регионального Минздрава РФ обнародовали свои доходы за прошлый год. Выяснилось, что у главврача стоматологии в Нижнем Тагиле шестикратно увеличился доход, пишет ЕАН.

Глава стоматологии в Нижнем Тагиле Елена Ионга задекларировала 9,3 млн рублей дохода за прошлый год. А гендиректор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер заработал в два раза меньше, чем годом ранее — 9,1 млн рублей.

Среди начальников медучреждений выделился главврач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов. Мужчина задекларировал 11,9 млн рублей заработка. В два раза меньше, чем в прошлом году, сумела заработать глава Противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева.

Среди медицинских топ-менеджеров в Екатеринбурге выделились главврач горбольницы № 36 Станислав Лукин (6,5 млн рублей), глава горбольницы № 14 Владимир Кухаркин (5,8 млн рублей) и главврач «девятки» Игорь Огарков (5,8 млн рублей).

#Экономика#Нижний Тагил#Деньги#Медицина#Доход#Налоговая декларация#Декларация#Заработок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика