В шесть раз увеличила свои доходы главврач стоматологии в Нижнем Тагиле

Глава стоматологии в Нижнем Тагиле Елена Ионга задекларировала 9,3 млн рублей дохода за прошлый год. А гендиректор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер заработал в два раза меньше, чем годом ранее — 9,1 млн рублей.