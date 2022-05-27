Высадка деревьев к 300-летию города стартовала в Нижнем Тагиле

Саженцы для посадок были доставлены на проспект из питомника Горзеленхоза. Все деревья взрослые, крупномеры, так что не придется ждать десятилетия, пока они вытянутся ввысь. Всего до конца юбилейного года планируется посадить в Нижнем Тагиле не менее 300 деревьев и 5000 кустарников. Они выбраны с учетом экологических и эстетических потребностей каждого района.