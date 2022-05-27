tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2022, 13:15

Published 27 мая 2022, 13:15

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Высадка деревьев к 300-летию города стартовала в Нижнем Тагиле

Высадка деревьев к 300-летию города стартовала в Нижнем Тагиле

27 мая 2022, 13:15
Фото: 1MI.
Проспект Ленина в Нижнем Тагиле украсили 70 деревьями. В городе проходят и другие экологические мероприятия, приуроченные к грядущему юбилею. В городе проходят и другие экологические мероприятия, приуроченные к грядущему юбилею.

Ранее на центральном проспекте Нижнего Тагила спилили и вырубили высохшие, опасные деревья. На их месте высажено 70 яблонь, лип и берез. Реконструктивные посадки осуществляются в соответствии с многолетним графиком озеленения и подготовки к празднованию 300-летия города. В наведении красоты на проспекте Ленина поучаствовали местные чиновники, народные избранники и глава города Владислав Пинаев.

Саженцы для посадок были доставлены на проспект из питомника Горзеленхоза. Все деревья взрослые, крупномеры, так что не придется ждать десятилетия, пока они вытянутся ввысь. Всего до конца юбилейного года планируется посадить в Нижнем Тагиле не менее 300 деревьев и 5000 кустарников. Они выбраны с учетом экологических и эстетических потребностей каждого района.

Кроме того, в Нижнем Тагиле регулярно приходят экоакции. Ближайшие намечены на 4 июня. Горожан приглашают принять участие в субботниках и забегах с попутным сбором мусора. Также в первую субботу лета работники «ЕВРАЗ НТМК» возродят березовую аллею на улице Захарова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Материалы по теме
Первые 200 тысяч саженцев для озеленения Тагила появились в теплице «Горзеленхоза»
#Нижний Тагил#Экология#Юбилей#Здоровье#Администрация#Владислав Пинаев#Субботник#Деревья#Озеленение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика