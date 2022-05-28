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Posted 28 мая 2022, 06:53

Published 28 мая 2022, 06:53

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Свердловская область поможет поднять из руин донбасскую Макеевку

Свердловская область поможет поднять из руин донбасскую Макеевку

28 мая 2022, 06:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Помогать отстраивать город Макеевка в ДНР будет Свердловская область.

Владимир Путин 19 мая поручил субъектам РФ курировать восстановление пострадавших от украинской армии городов и сельской местности Донбасса, сообщает РИА «Новости».

Возглавляющий донецкую Макеевку Владислав Ключаров утверждает, что именно Свердловская область поучаствует в возрождении этого шахтерского города. Подготовлен перечень мероприятий до 2025 года включительно.

Делегация свердловских чиновников во главе с вице-губернатором области Олегом Чемезовым посетила Донбасс с командировкой, чтобы провести переговоры о поставках продовольствия, медикаментов и строительных материалов, сообщает администрация города Макеевка.

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