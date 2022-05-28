Свердловская область поможет поднять из руин донбасскую Макеевку

Posted 28 мая 2022, 06:53
Published 28 мая 2022, 06:53
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Владимир Путин 19 мая поручил субъектам РФ курировать восстановление пострадавших от украинской армии городов и сельской местности Донбасса, сообщает РИА «Новости».
Возглавляющий донецкую Макеевку Владислав Ключаров утверждает, что именно Свердловская область поучаствует в возрождении этого шахтерского города. Подготовлен перечень мероприятий до 2025 года включительно.
Делегация свердловских чиновников во главе с вице-губернатором области Олегом Чемезовым посетила Донбасс с командировкой, чтобы провести переговоры о поставках продовольствия, медикаментов и строительных материалов, сообщает администрация города Макеевка.