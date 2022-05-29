Гражданка США подожгла имущество брата и риэлтора в Свердловской области

Неудовлетворенная таким поворотом событий эмигрантка решила отомстить брату. Кроме того, она сочла своего риэлтора виновным в сговоре с ним. В результате, она стала искать преступников, которые избили бы брата. Не найдя киллеров, она сожгла автомобиль брата. Кроме того, она подожгла дом и баню сотрудничавшего с ней риэлтора, порезала колесо его машины. Теперь задержанная предстанет перед судом по уголовным статьям, сообщает E1.